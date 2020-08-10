影／雲南斗六受災民宅沒起火 光是濃煙就造成1死3命危
雲林縣斗南鎮民宅火警造成一家七口1死3重傷，雲林縣長張麗善趕往現場了解，受災的詹家七口和起火的電腦倉庫隔了兩間，消防隊初步火調，發現詹家屋內並沒起火，光是濃煙從門縫竄入，就造成如此嚴重不幸，可說是無妄之災，至於火場起火原因仍待進一步調查。
「真正無妄之災！」雲林縣長張麗善得知斗南發生不幸火警，會同消防局長林文山前往了解，據消防局初步調查，造成不幸的詹家民宅，屋內不見任何物品被燒毀，但牆壁到處被燻黑，沒有火竟造成這麼嚴重傷亡。
消防局長林文山說，詹家距火場還隔了一間民宅，就是火場算起的第三間房子，沒有起火造成傷亡，主要是因火場的濃煙經由鄰居鐵門縫，一家竄過一家，緊鄰火場的民宅幸好沒住人。
但濃煙從門縫再竄過第三家的詹家時，因煙是從一樓往上竄，睡在三樓的屋主兒子媳婦及一名五歲小男童被從鐵窗逃生口救出，六十五歲的女屋主躲在二樓浴室被救出，嗆傷傷勢較輕。
林文山指出，消防員鋸開一樓鐵捲門後，在一樓樓梯間在客廳看到屋主詹德輝和一男一女兩名孫子倒臥在地，趕緊救出，但11歲男童搶救無死亡，女童和爺爺救恢復心跳，醫院傳來好消息說，兩人在加護病房，生命已逐漸穩定。
縣長張麗善感謝醫院和消防員即時救命，並到若瑟探望家屬，家屬一夕間痛失愛兒，傷痛不已，來得太突然一時還無法接受。
一死一傷的詹家小兄妹都就讀斗南國小，學校說，妹妹文靜乖巧，跟哥哥一樣很喜歡畫畫，在班上擔任衛生股長還有小老師，是老師得力助手。哥哥跟同學相處融恰，且很有美術天分，校園榮譽傍、公布欄常展示他的美術作品，對時事也相當關心，不僅會讀報，也常將觀點融入創作中。難能可貴，發生不幸，全校都感不捨。
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