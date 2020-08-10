影／妻子小產流血 貨車駕駛衝向警車求救載送醫

台中市和平警分局雙崎派出所員警昨晚巡邏時，正要下車巡簽，一輛貨車突然靠近，駕駛陳姓男子著急向員警求救，「老婆工作小產，血流不止」，員警立即鳴笛開道，警車起步後不久，發現貨車跟不上，中途請陳男及其妻子改搭警車，陳男表示妻子流血，不好意思坐警車，警方考量救人第一，勸他搭警車就醫，將原需20分鐘車程，縮短至10分鐘抵達醫院。

和平分局雙崎派出所長許棋舜、警員劉正明昨晚6點，巡邏行經東崎路7.7公里泰雅2號橋時，一輛貨車靠近員警，駕駛陳男慌張說，「是否可以幫忙護送，我老婆工作小產，血流不止」，因事發緊急，沒多餘時間再叫救護車，為了爭取時間，警車立刻幫忙開道，行駛山區道路途中，員警後來發現貨車無法跟上，員警直接請陳男與妻改搭警車，沿途鳴笛警示，很快就到達東勢農民醫院。