國5頭城段夜間4車連環撞釀2傷 造成內外車道全回堵

當遇到火災時該怎麼辦？該如何從火災現場順利逃生？人在遇到火災時，可能會慌亂或有錯誤的逃生觀念，也可能因為某個動作做對了，成功從火場逃生，防災意識應從平時做起，遇到災難時才能處變不驚，增加生存的機率。

2020-08-10 09:15