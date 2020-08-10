國5頭城段夜間4車連環撞釀2傷 造成內外車道全回堵
國5北上頭城段昨晚發生4車連環撞，部分路段時速僅10幾公里，公路國九大隊今天表示，頭城內外側車道昨晚有4車追撞，造成第三車的駕駛及乘客受傷，事故現場半個多小時排除後，恢復交通。
4車連環撞發生在昨晚10點多，國九大隊接獲宜蘭縣勤務指揮中心通報，位於國道5號北向32.7公里的內外側車道4車追撞，該隊立即派巡邏車前往處理。
經調查，現場是第四輛吳姓開車未注意車前動態，追撞前方張姓駕駛的轎車，張車遭撞擊後受推擠再擦撞左右兩輛車，4車事故占據內外車道，造成北上全回堵。
第三輛車受損嚴重，白姓女駕駛頸椎鞭狀受損及李姓女乘客左肩挫傷，現場初步先開放外側路肩通行，事故現場於10時45分排除，恢復通行。
國九大隊呼籲民眾於行車前應避免疲勞駕駛、注意車前動態並保持安全距離，保護自己也保護其他用路人。
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