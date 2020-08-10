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黑吃黑！車手獨吞70萬元贓款 同夥當街押人警方速逮2嫌

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市樹林區昨天下午驚傳飛車押人事件。一名19歲的張姓男子疑似擔任詐騙集團車手，日前得手70萬元贓款後，竟封鎖集團成員，意圖獨吞；集團成員便透過假帳號於昨日約出張男，並在光天化日下將人強押上車，令路過民眾都看傻眼。警方目前已救出張男，並帶回26歲的林姓主嫌及陳姓共犯，其餘3名犯嫌仍在追查中。

據了解，張男6月得手70萬贓款後就斷了音訊，林姓主嫌便創了一個微信的假帳號，以網友身分連絡上張男，雙方相約於昨日下午3時在樹林中山路碰面。然而，張男發現前來的竟是集團同夥，心虛嚇得拔腿就跑，林姓主嫌一眾更直接在大街上狂追，最後把人押上車，囂張行徑令不少民眾駐足圍觀，並立刻報警處理。

由於集團成員多為宜蘭人，張男被押上車後一路被載往宜蘭市陽明街某處民宅毆打，警方獲報後，也調閱監視器漏夜追查至宜蘭，眾嫌發現警車出現，還佯裝無事棄車步行離開，最後警方成功於昨晚23時許救出張男，並抓到林姓主嫌及陳姓共犯，尚有3名犯嫌仍在追查中。

林姓主嫌落網畫面。記者吳亮賢／翻攝
林姓主嫌落網畫面。記者吳亮賢／翻攝
張姓男子被警方救出時仍一臉驚恐。記者吳亮賢／翻攝
張姓男子被警方救出時仍一臉驚恐。記者吳亮賢／翻攝
眾嫌留下犯罪車輛，佯裝無事步行離開。記者吳亮賢／翻攝
眾嫌留下犯罪車輛，佯裝無事步行離開。記者吳亮賢／翻攝
眾嫌將張姓男子押往宜蘭市某處民宅毆打。記者吳亮賢／翻攝
眾嫌將張姓男子押往宜蘭市某處民宅毆打。記者吳亮賢／翻攝

贓款 詐騙集團

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