黑吃黑！車手獨吞70萬元贓款 同夥當街押人警方速逮2嫌

新北市樹林區昨天下午驚傳飛車押人事件。一名19歲的張姓男子疑似擔任詐騙集團車手，日前得手70萬元贓款後，竟封鎖集團成員，意圖獨吞；集團成員便透過假帳號於昨日約出張男，並在光天化日下將人強押上車，令路過民眾都看傻眼。警方目前已救出張男，並帶回26歲的林姓主嫌及陳姓共犯，其餘3名犯嫌仍在追查中。

據了解，張男6月得手70萬贓款後就斷了音訊，林姓主嫌便創了一個微信的假帳號，以網友身分連絡上張男，雙方相約於昨日下午3時在樹林中山路碰面。然而，張男發現前來的竟是集團同夥，心虛嚇得拔腿就跑，林姓主嫌一眾更直接在大街上狂追，最後把人押上車，囂張行徑令不少民眾駐足圍觀，並立刻報警處理。