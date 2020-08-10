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影／驚悚瞬間！警匪街頭高速追逐 賓士撞休旅嚴重釀3傷
桃園市警局保安大隊員警9日深夜巡邏執勤，在蘆竹區發現一輛賓士轎車形跡可疑準備盤查，該車駕駛陳姓男子突然開車加速逃逸，警方鳴笛在蘆竹街頭展開警匪追逐，陳男高速行經南竹路、桃園街口闖紅燈，失控撞擊秦姓女子駕駛休旅車，造成男女3人受傷送醫，車禍衝擊嚴重，波及計程車及多輛機車、有線電視電箱撞毀爆損，附近上百戶住家突然電視斷訊，警匪追逐車禍肇事責任由警方調查中。
市警局保大指出，警方巡邏至蘆竹區光明路，剛好陳男（50歲）駕駛賓士轎車，車上載有郭男（44歲）及1女行經，警方發現陳男賓士轎車與車牌不符，立即響起警笛要求停車盤查，陳男趁機加速逃逸，沿街連闖2個路口紅燈，險象環生，警方尾隨追逐。
不料陳男轎車高速闖過南竹路、桃園路口紅燈，直接撞擊秦女（51歲）駕駛休旅車，車禍撞擊嚴重，2車車頭全毀扭曲變形，零件散落一地，陳男轎車更衝撞路邊多輛機車及撞毀有線電視電箱，更波及一輛計程車損壞，警方逮捕陳男3人，進行酒測值0，車禍造成當地上百住戶有線電視突然斷訊，有的住戶聽到車禍撞擊拍下現場零亂現場，網友「嚴重車禍」PO文引金發網友熱議。
桃園市消防局據報，出動警消7人和救護車輛救援，發現該起車禍造成2男1女受傷，陳男頸部疼痛、右上腹疼痛傷、郭男左眼及左上臂撕裂傷、右手臂擦傷，秦女右手肘擦傷及頸部疼痛，3人送醫治療中。
保大表示，陳男駕駛的賓士轎車與車牌不符，經查非贓車，陳男、郭男及1女亦非通緝犯，車上亦未查獲毒品違禁品，目前陳、郭2男及被撞休旅車駕駛秦女受傷送醫無生命危險，警方將陳男依違反道路交通管理處罰條例舉發及追查車輛、車牌車主刑責，並進一步調查釐清警匪雙方肇事責任。
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