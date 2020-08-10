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雲林深夜惡火奪命 11歲童被同學稱「美術天才」不幸罹難
雲林縣斗南鎮民宅火警，造成祖孫7人家傷亡，其中不幸死亡的11歲詹姓男童，就讀斗南國小，今年升六年級，成績很好，今年母親感恩卡製作，還獲獎接受校長表揚，沒想到一夜間奪走小生命，師長都感不捨。
斗南鎮今天凌晨兩點一家電腦倉庫起火，波及鄰居詹姓一家七口，造成一死三傷不幸， 目前詹家69歲祖父和10歲的小孫女嚴重吸入性嗆傷，到院前一度沒有呼吸心跳，經快速搶救，兩人恢復心跳，但仍昏迷在加護病房急救中。
火警中不幸死亡的11歲男童，就讀斗南國小六南五年級，今年即將升六年級，因美術才藝很強，同學稱他為「美術天才」，他的妹妹小四升小五，目前仍與死神拔河中，鄰居和學校老師都為她祈福。
校方說，這對小兄妹在校成績很好，才藝優秀，今年母親節全校辦感恩卡大賽，哥哥還名列前茅，成績良好，目前放暑假，沒想到發生這樣不幸，大家很感不捨。
罹難的詹家，也在虎尾家設披蕯店，和詹德輝居住的二兒子和媳婦在斗六和西螺的國中任教，鄰居說，人稱「馬達輝」詹德輝已退休，平常和老婆只顧孫，當鄰長的祖母詹賴媚，很熱心也是消防鳳凰志工隊副隊長，一家很幸福，沒想到發生不幸。
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