男子酒駕想吃麥當勞 千萬保時捷衝得來速車道撞半毀

27歲李姓男子今天凌晨1時許和友人在信義區聚會喝酒後，涉嫌酒後駕駛保時捷行經忠孝東路、松信路口，他因為臨時肚子餓，看到路邊有麥當勞，立即彎到松信路，再轉彎要進入麥當勞的得來速車道，但他疑似因為酒駕神智不清，沒有對好車道就直接撞到車道圍牆。

李男撞擊車道後發出巨響，麥當勞人員及顧客紛紛查看，李男全身輕傷意識清醒，自己爬出車輛求救；消防局派出救護車將他送到醫院救治，目前已無大礙，警方酒測後，發現他酒測值每公升高達0.69毫克，李男今早已經出院，正在製作筆錄，將被依公共危險罪嫌送辦。

李男駕駛的保時捷Panamera，入門款近5百萬元，V型8汽缸的油電版本超過千萬元，李男撞上車道造成車頭全毀，修理費恐怕相當驚人。