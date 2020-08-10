波特船3天前夜釣翻覆2人失蹤 漁民今在海面發現1遺體

4名男子7日晚間從新北市瑞濱海岸搭「波特船」出海夜釣，在基隆潮境公園海域距岸約1浬翻覆 ，2人及時爬上船底被附近漁船救回，2人失蹤。今早有漁民在八尺門海域發現男性遺體，海巡人員載回港內後送殯儀館， 研判為失蹤的陳姓男子，已通知家屬指認。

呂姓兄弟和2名陳姓男子7日晚上9點多，乘船從瑞濱岸際下水出海後，被一陣湧浪打翻，42歲呂姓弟弟和47歲陳男及時攀附翻覆的漁船，被正在附近捕魚的漁民救回，但47歲呂姓哥哥和另一名陳姓男子失蹤。

意外發生後，海巡和消防人員連日在海面和岸際搜救，都未發現兩人。今早5點多，海巡單位接獲漁民回報，在八尺門外海發現男性遺體，並由海巡署岸巡人員駕駛救難艇前往會合，將遺體載回八斗子漁港。