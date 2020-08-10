鐵木瀑布休假遇有人溺水 桃消防小隊長急奔接手CPR

桃園市復興區鐵木瀑布昨天上午11點多發生一起溺水事件，45歲的楊姓女子和男友先是在岸邊烤肉飽飲，後來相揪跳潭戲水，沒想到楊女遲遲沒有浮上來，其男友將楊女從潭中拉起，一名休假中的消防分隊小隊長見狀，趕緊上前施行CPR直到119同仁接手，而楊女經送醫治療已轉往加護病房觀察。

45歲的楊姓女子和男友昨天到鐵木瀑布遊玩，兩人在岸邊烤肉喝酒，隨後玩性大起相約跳深潭戲水，沒想到楊女卻不省人事發生意外，男友將楊女從潭中拉上岸卻不知如何急救，所幸桃園市消防局第一救災救護大隊茄苳分隊小隊長禹天傑恰巧休假到此地，馬上接手CPR急救直到119同仁抵達。

消防局表示，昨天11點36分接獲民眾報案，第四大隊復興分隊派出2輛消防車、2輛救護車及13名救災救護人員於17分鐘後趕抵現場，先利用軟式擔架及繩索合力將溺者搬運至平面道路，12點12分將楊女送往國軍桃園總醫院治療，楊女現已恢復自發性血液循環，轉往加護病房觀察。

茄苳分隊小隊長禹天傑周日輪休，參加楊梅活水教會活動到優霞谷戲水烤肉區進行戶外禮拜，結束後沿著步道想一睹鐵木瀑布美景，卻看到疑似發生溺水案件，他趕緊找路趕往溪谷岸邊，確認女子溺水並無無呼吸心跳，馬上CPR急救，並請周圍民眾幫忙打119。

禹天傑表示，這次救溺案件很值得拿來警惕民眾，鐵木瀑布旁設有禁止戲水的公告，而他在急救時還聞到酒味，楊女的男友也坦承兩人先前曾在岸邊烤肉飲酒，他提醒，暑假期間有不少人到溪谷、河岸邊戲水，千萬不要忽視禁止公告，也切勿飲酒後戲水，非常容易發生不可挽回的意外。