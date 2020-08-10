雲林斗南民宅暗夜傳火警 三代家庭7人送醫1死3急救中

雲林縣斗南鎮大同路一處民宅今天凌晨2點多發生火警，火勢猛烈波及左鄰右舍共3棟透天厝，有其中一戶詹姓三代同堂家庭3人意識清醒及時逃出，另有祖孫4人遭濃煙嗆昏受困屋內，警消人員趕抵現場搶救，共救出7人送醫，經急救後一名11歲男童不治，起火原因仍待消防局調查。

斗南大同路、同安街路口轉角的一戶鐵皮屋凌晨突然傳出火警，左鄰右舍在睡夢中被驚醒，「以為有人半夜放鞭炮」大喊失火，紛紛慌張逃生，隨即目睹鐵皮屋被大火吞噬，烈火直竄2、3樓，現場一度造成斷電，有鄰居表示被熱醒，才驚覺火勢一發不可收拾。

消防局2點19分獲報趕到現場搶救，共在該戶1、2、3樓救出7人送醫救治，其中70歲阿公、孫女和媳婦送往台大雲林分院；另外阿嬤、兒子及5歲男童送往成大斗六分院；另一名11歲男童送往虎尾若瑟醫院搶救，但最後仍回天乏術宣告不治。