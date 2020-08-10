桃警漏夜查緝毒品追車 犯嫌逃逸車禍2男1女受傷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市保安警察大隊員警9日深夜11時前執行勤務查緝毒品案，發現郭姓男子搭載陳姓男子及1女子轎車形跡可疑，準備上前盤查，不料郭男、陳男看見警方，緊急開車加速逃逸，保大員警尾隨追車，郭男轎車急駛行經蘆竹區南竹路一段，疑因車速太快，衝撞51歲秦姓女子駕駛轎車，2車撞擊發生車禍，郭男、陳男及秦女3人受傷，消防局119緊急將2男1女送醫急救，警方漏夜調查中。

警方、消防局表示，郭男（44歲）、陳男（50歲）及1女3人開車行經蘆竹區，保大員警巡邏發現該車形跡可疑，上前盤查，未料該車加速逃逸，保大員警立即尾隨追車，郭男、陳男加速逃逸過程撞上秦女駕駛轎車，2車撞擊嚴重毀損。

車禍撞擊中，郭男、陳男及秦女受傷，119救護車將3人送醫急救，郭男頭手臂撕裂擦傷，傷勢較重，陳男頭頸部輕傷、秦女頸部及手肘擦傷，送醫治療後暫無生命危險，警方漏夜調查釐清案情中。

桃園市警局保大員警查緝毒品案，郭男、陳男轎車加速逃逸，警方追車過程，郭陳男撞上秦女轎車車禍，造成2男1女受傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市警局保大員警查緝毒品案，郭男、陳男轎車加速逃逸，警方追車過程，郭陳男撞上秦女轎車車禍，造成2男1女受傷。記者曾增勳／翻攝

車禍 警察 毒品

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