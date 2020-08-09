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登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救 消防提5保命要招

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

50多歲王姓男登山客，今天傍晚在新北市雙溪區豎旗山步道附近迷路受困，消防人員晚間11點多找到他，預計下山還要3小時。王男意識清楚，沒有受傷，消防局第六大隊表示，「迷途」是最常發生的山難事故，提出5點保命要招，減少事故的發生。

新北市消防局今天傍晚4時55分獲報，王男在新北市雙溪區豎旗山步道迷路，他在下午1時30分從溪尾寮古道開始爬，原本預計往烏山凌霄寶殿，但卻於灣潭山(豎旗山)三角點附近迷路。

王男沒有受傷，意識清醒，為單人登山迷路，消防局出動1中隊2分隊(平溪、雙溪)6車15人前往救援，今晚11時5分接觸受困者，預計還要3小時下山。

新北市政府消防局第六救災救護大隊指出，「迷途」是最常發生的山難事故，提出5點呼籲：

1. 登山時應有完整的裝備及充足的糧食，並結伴同行。

2. 活動前或進入山區後，應隨時注意氣象資料及變化。

3. 避免任何山難事件，最重要的是上山前的準備。擬定周詳的登山計畫，行前讓同伴充分了解行程的路線，閱讀相關紀錄，讓每個人對攀登路線有基本的認識。攜帶地圖及指北針等定位工具，或是有GPS功能的登山錶、智慧型手機，雖然在山區會受到天氣影響、地形阻隔等因素，導致通訊不良，但若能找到訊號通話，可以大幅增加獲救機會。

4. 萬一不小心迷路了，切記不要亂走，也不要選擇「試」看看，及時踩住腳，選擇返回上一個已知點，或原地等待救援才是上策。

5.假使不幸地在山中迷路，無法在短時間內脫困、需要長時間等待救援到來的情況，那就必須做好保暖措施以避免失溫，嚴重失溫甚至有生命危險。

登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救，消防提5保命要招。記者游明煌／翻攝
登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救，消防提5保命要招。記者游明煌／翻攝
登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救，消防提5保命要招。記者游明煌／翻攝
登山客新北雙溪區豎旗山迷路受困獲救，消防提5保命要招。記者游明煌／翻攝

事故 山難

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