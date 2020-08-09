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保時捷男遭撞沒受傷 一小時後自撞亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中報導

台中市張姓男子前天下午駕駛保時捷遭追撞，當時張告知警方僅車損，但張再開車上路後撞上安全島路樹，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子前天下午駕駛保時捷遭追撞，當時張告知警方僅車損，但張再開車上路後撞上安全島路樹，送醫不治。記者陳宏睿／翻攝

四十九歲張姓男子裝有心臟支架，前天下午駕駛保時捷停等紅燈時遭後車追撞，張再撞前車，警方到場三名車主都說無受傷、僅車損，做完筆錄後離開，張才上車駛離事故現場五十公尺，卻自撞安全島路樹，送醫急救不治；檢方昨相驗認定心因性猝死，與追撞車禍無關，家屬沒有意見。

亞大醫院心臟檢查室主任張育晟說，根據研究，一般民眾因胸部創傷導致心臟、瓣膜破裂，或心血管動脈剝離、心肌梗塞死亡機率，低於百分之二，且胸部創傷需達造成骨折或明顯外傷程度，才較可能傷及心臟致死。

張姓男子是私立大學講師，患有心臟疾病，裝心臟支架，前天下午三時許駕駛保時捷跑車，行經西屯區弘揚橋、環中路時停等紅綠燈，後方蘇姓男子（廿四歲）駕車未注意車前狀況，撞上張的車尾，張再撞上前方李姓男子（四十八歲）賓士休旅車。

警方到場，三人酒測都無酒精反應，自述都沒有受傷，僅車損，後續與保險公司協調賠償，員警現場製做筆錄約一小時後，三人各自離開。

張男再度駕保時捷上路，才駛離事故現場不到五十公尺，突失控撞上環中路安全島路樹，經緊急送林新醫院急救，前晚六時許不治。

保時捷 事故 路樹

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