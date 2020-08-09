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主動脈剝離緊急送醫 65歲男感謝警救命之恩

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮1位年約65歲的賴姓男子，日前在路邊突然身體不適倒地，吉安警分局太昌派出所警員錡為綸獲報前往後，馬上通知消防隊送醫，慈濟醫院診斷賴男是主動脈剝離，立刻緊急手術，成功保住性命，經過2個月治療後終於出院，透過曾擔任義警的兒子，特別到派出所感謝警方救命之恩。

警方表示，賴姓男子平時從事園藝培植工作，每天一大早都會前往園區巡視，在5月17日上午7時許，他獨自一人開車到吉安鄉明仁三街旁的園區，沒想到才剛下車突然感到胸口劇烈疼痛，接著視線模糊，當場就倒在路邊。

當時一名路過民眾見狀，立即撥打電話向太昌派出所報案，警員錡為綸獲報後前往查看，發現賴男情況危急，於是通報119人員送醫，過程中員警不斷安撫情緒，並告訴他慢慢呼吸努力保持清醒，千萬不要放棄。

經過花蓮慈濟醫院診斷，發現賴男是心血管主動脈剝離，於是緊急進行胸腔手術，才順利保住性命，經過近2個月的治療及觀察終於康復出院，賴男想當面答謝救了一命的恩人，透過曾擔任義警兒子的安排，日前特別前往太昌派出所，當面向警員錡為綸表示謝意。

「醫生說我運氣好，能在最短的時間到醫院救治」賴男說，突發性主動脈剝離有生命危險，幸好手術順利，他認為兒子當過義警，也曾透過骨髓捐贈幫助他人，因此「結下善緣福報」，感激所有幫助過他的人。

賴姓男子（左二）康復後特別和妻子一起，當面感謝太昌派出所員警錡為綸（左三）救命之恩，所長蔡桓武（左四）熱情接待。記者王思慧／翻攝
賴姓男子（左二）康復後特別和妻子一起，當面感謝太昌派出所員警錡為綸（左三）救命之恩，所長蔡桓武（左四）熱情接待。記者王思慧／翻攝

手術 慈濟

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