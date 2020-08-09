影／驚險萬分！閃前車急迴轉 男子衝到對向

劉姓男子開車從恆春往墾丁方向，途經南灣路時，一輛銀色休旅車突然從外側車道要迴轉至對向，導致後方的劉男為閃避休旅車，直接開往對向車道，相當驚險。事後劉男將行車紀錄器錄下的畫面PO網，警方也將依據該畫面，對該輛違規的休旅車開罰。

警方調查，劉男昨天下午開車從恆春往墾丁方向，沿途行經南灣路時，一輛銀色休旅車突然從外側車道要迴轉至對向車道，當時行駛內側車道的劉男見狀，眼看煞車不及，順勢閃避至對向車道。所幸，劉男閃避瞬間未釀事故。

事後，劉男將行車紀錄器錄下的事發經過PO網，對此，警方也將依據民眾提供的畫面，向該名銀色休旅車駕駛開罰。