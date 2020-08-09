聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／驚險萬分！閃前車急迴轉 男子衝到對向
劉姓男子開車從恆春往墾丁方向，途經南灣路時，一輛銀色休旅車突然從外側車道要迴轉至對向，導致後方的劉男為閃避休旅車，直接開往對向車道，相當驚險。事後劉男將行車紀錄器錄下的畫面PO網，警方也將依據該畫面，對該輛違規的休旅車開罰。
警方調查，劉男昨天下午開車從恆春往墾丁方向，沿途行經南灣路時，一輛銀色休旅車突然從外側車道要迴轉至對向車道，當時行駛內側車道的劉男見狀，眼看煞車不及，順勢閃避至對向車道。所幸，劉男閃避瞬間未釀事故。
事後，劉男將行車紀錄器錄下的事發經過PO網，對此，警方也將依據民眾提供的畫面，向該名銀色休旅車駕駛開罰。
恆春警分局呼籲，若汽車駕駛人變換車道或迴車時，應顧及周圍車況，使用方向燈告知後方車輛，以免因為一時疏忽釀成交通事故。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言