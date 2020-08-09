北榮傳醫療暴力 醫事司認應積極讓無住院需求病患出院

台北榮總一名馬姓醫師今凌晨在臉書發文表示，有住院病人因為醫師不願開立所要求的藥物而試圖攻擊醫師，還砸破醫師室玻璃，一線醫師不但得分心處理醫療暴力，也讓其他病患生命安危直接造成影響。對於醫院暴力事件，醫事司司長石崇良表示，院方應依醫療法積極處理，該出院的病人就讓其出院，避免醫護受到安全危害。

馬姓醫師表示，凌晨值腎臟科總醫師班時，接到值班住院醫師電話，表示病患作勢攻擊，威脅要撂黑道兄弟來教訓，當下只能躲進醫師室的廁所，隨後病人還持點滴架將醫師室的窗戶砸出一個大洞。

馬姓醫師到場後，同時間有病危的患者血氧下降，值班住院醫師在警方要求下仍留在廁所，因此馬姓醫師一邊處理病危患者，一邊還得處理暴力事件。雖然住院醫師及該名病人被警方帶回製作筆錄，但結束雙方筆錄後該名病患又被帶回病房。

但他質疑該名病人先前就曾攻擊醫師，該科醫師都知道要盡量避免與其衝突，承辦員警為何無法逮捕病患，放任其繼續威脅醫護人員。當時員警則表示該病人已停止攻擊行為，不能算作現行犯，依法不能逮捕。

北榮下午發出聲明表示，警方到場將該嫌帶派出所製作筆錄，詢問結束後警方將病患帶回病房，由於病人的病情尚未穩定，尚不能出院，警方已就嫌犯違法部分依法送辦，但為醫護同仁人身安全，警方已加派保全防護。

北榮醫務企管部主任李偉強表示，過去北榮較少發生類似的暴力事件，頂多為言語攻擊。但這樣的事情也讓醫院開始必須思考，如何與當地警局合作，加強戒備。由於醫院無法抗拒病人，且過去若發生械鬥事件，也必須先由醫院進行診治後，再交由警方處理刑責問題。

然而若是有暴力傾向病患因不同科的問題就醫，而散布於不同科病房，現階段只能將病患收治於單人病房，並請警方協處戒護，未來則必須視發生頻率是否設立「類戒護病房」，設計一套處理流程才行。

北市醫師職業工會秘書長廖郁雯則表示，對於醫療暴力行為，警察單位應排除或制止，且對高機會屢犯者，住院期間應偕同院方駐衛警提高巡視頻率。

石崇良表示，醫療法24條字2017年增修後，不但將公然侮辱納入，更全面醫護人員免於非法對待外，也要求建立通報機制，因此各地方衛生機關以及醫療院所都已建立通報衛生局和警調協處機制，相關事件已大幅減少。