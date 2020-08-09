疑精神不濟車輛翻落邊坡 大樹拖住車身獲救
柯姓男子今天下午駕駛休旅車載親友行經國道3號北上107公里（新竹茄苳至香山路段）時，疑精神不濟酭神，車輛先擦撞路邊護欄，直接連人帶車翻落約5層樓高的邊坡，所幸一棵大樹「拖住」車身，才未使車輛繼續向下衝，車內乘客也僅輕傷，整起車禍細節仍待警方調查釐清。
據悉，柯男當下原本行駛在外側車道，卻疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。新竹市消防局獲報，立刻派員趕抵，到場時車內乘客已經脫困，僅受輕傷，送醫無礙。
警方呼籲，為了行車安全，駕駛人務必注意自身精神，若出現過度疲累，可前往國道服務區稍作休息，駕駛車輛時務必注意車前動態，保持行車安全。
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