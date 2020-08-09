快訊

港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

疑精神不濟車輛翻落邊坡 大樹拖住車身獲救

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

柯姓男子今天下午駕駛休旅車載親友行經國道3號北上107公里（新竹茄苳至香山路段）時，疑精神不濟酭神，車輛先擦撞路邊護欄，直接連人帶車翻落約5層樓高的邊坡，所幸一棵大樹「拖住」車身，才未使車輛繼續向下衝，車內乘客也僅輕傷，整起車禍細節仍待警方調查釐清。

據悉，柯男當下原本行駛在外側車道，卻疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。新竹市消防局獲報，立刻派員趕抵，到場時車內乘客已經脫困，僅受輕傷，送醫無礙。

警方呼籲，為了行車安全，駕駛人務必注意自身精神，若出現過度疲累，可前往國道服務區稍作休息，駕駛車輛時務必注意車前動態，保持行車安全。

柯男疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。記者王駿杰／翻攝
柯男疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。記者王駿杰／翻攝
柯男疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。記者王駿杰／翻攝
柯男疑精神不濟，車輛先偏移到路肩，再擦撞外側護欄翻落約邊坡，所幸車輛摔落處是樹林，整輛車被樹枝阻擋，有了緩衝，才未使傷害擴大。記者王駿杰／翻攝

新竹 國道 車禍

延伸閱讀

國3大鶯豐德交流道新里程碑 可行性研究報行政院核定

國3號通霄路段疑因雨打滑 9車連環撞1人受輕傷

上帝召喚？查獲毒品！高架橋車禍 傷患跳橋骨折

高速公路廂型車自撞護欄翻毀 駕駛幸運沒有受傷

相關新聞

疑精神不濟車輛翻落邊坡 大樹拖住車身獲救

柯姓男子今天下午駕駛休旅車載親友行經國道3號北上107公里（新竹茄苳至香山路段）時，疑精神不濟酭神，車輛先擦撞路邊護欄，...

北榮傳醫療暴力 醫事司認應積極讓無住院需求病患出院

台北榮總一名馬姓醫師今凌晨在臉書發文表示，有住院病人因為醫師不願開立所要求的藥物而試圖攻擊醫師，還砸破醫師室玻璃，一線醫...

這盆不一樣！愛犬樹葬茶花盆被偷 報警尋回

新北市民李小姐不捨愛犬離世，火化後樹葬在茶花盆栽擺放公司門口，日前卻被偷走，只好報警求助。新莊警分局福營派出所警員周子恩...

影／6人爬鼻頭角秘境古道3人不敢下山 消防人員急救援

新北市消防局今天上午近11時接獲報案，有5男1女共6人到瑞芳區鼻頭角秘境北部阿郎壹古道登山，3人受困在秘境上，另外3人在...

榮總病患要求打止痛藥 怒拿點滴架砸玻璃還對醫師咆哮

台北榮總呂姓住院病患，8月8日凌晨，要求醫師開止痛藥，情緒失控涉嫌咆哮住院醫師，還拿點滴架砸破醫師室玻璃，醫師嚇得躲進廁...

遊艇在龜山島牛奶海追逐衝撞海豚 船主遭函送否認惡意

宜蘭龜山島熱門賞鯨季，卻接連發生遊艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後即加速衝刺，蓄意驚嚇鯨豚的惡劣行為，引爆眾怒。全案經海巡署第一...

影／龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道 海巡戒護防衝突

龍洞漁民不滿潛水頻闖漁船航道潛水，嚴重影響漁船航安，今天上午發動19艘漁船，出港航行至和美國小前之潛水熱點表達訴求，海巡...

保時捷男遭追撞心臟病發亡 檢相驗「心因性猝死」結案

台中市張姓男子患有心臟疾病、有裝心臟支架，昨天下午張駕駛保時捷在市區遭人追撞後，隔1小時自撞安全島路樹，送醫身亡，但張在...

中山高南下3公里處火燒車 消防人員射水灌救駕駛脫困

基隆市消防局今天下午獲報，一輛汽車在中山高南下3.1公里處發生火燒車，消防人員趕至已冒出火煙，射水灌救，駕駛已脫困逃出，...

影／嘉義大樓大火 揮毛巾呼救婦人在陽台及時被救出

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天上午12時47分，傳出大火，濃煙竄天，10樓一名婦人因濃煙不斷往上竄，無法下樓，在陽台持...

影／嘉義大樓竄大火 民眾持毛巾揮舞呼救

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天中午12點47分，傳出大火，濃煙竄天，大樓更上層還有民眾無法下樓，持毛巾不斷揮舞呼救，消防局目...

影／龜山島惡劣遊艇狂追嚇鯨豚 不肖業者被海巡鎖定

最近正是宜蘭龜山島熱門的賞鯨季節，卻接連發生遊艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後即加速衝刺，蓄意驚嚇鯨豚害怕而躍高或潛入海裡，遊艇...

熱門新聞

怎麼撞的？女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

留書提及長輩過世、缺乏關愛 27歲女陳屍西門町租屋處

蘇震清等立委抗告失敗 高院認定「放出來可能串供」

石碇秘境蚯蚓坑傳溺水意外！2名男子無呼吸心跳

榮總病患要求打止痛藥 怒拿點滴架砸玻璃還對醫師咆哮

保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。