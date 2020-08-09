自殺案件頻傳 檢警：有情緒障礙及早就醫
台南輕生意外頻傳，檢警今天提醒民眾，如有情緒問題，應趕快向親友求助或是到醫院就診，尋求協助。
2日北區某大樓發生墜樓案，死者為3月起派到台灣工作日本籍主管，該主管疑有長期睡眠障礙，壓力大，曾到醫院就診。日商在2日零時，突然用手機軟體向在日本家人告別，監視器顯示他獨自搭電梯到25樓，警方在頂樓圍欄外牆採集到日商腳印，證明他自高處墜落，日本家人發現不對回電卻再也找不到人。
台南地檢署說，自殺的原因很多，有的是因感情，有的是因經濟壓力，有的是因身體病痛，也很複雜，冬天天冷自殺案件會明顯增多，但是夏天天氣熱，自殺案是否增多，需衛生單位大數據研究才能推論。
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