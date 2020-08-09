台南7日自殺人數多？ 其實當天輕生死亡是3人

台南市在8月7日竟傳出有11人自殺，網議論「台南市怎麼了？」，南市衛生局今天表示，當天自殺死亡是3人，被救回的為9人，有此念頭者為5人，這些數字與平均值相比，沒有特別高，而台南市近年在自殺防治上的成效有目共睹，去年並獲衛福部績優獎。

台南市衛生局表示，一般自殺意念並不算在統計數字裡，8月7日是略高於平均值。

而依據衛生福利部的統計資料分析，台南市106至108年標準化自殺死亡率逐年降低，每十萬人由12.9下降至11.5，以108年六都比較，僅次於台北市10.0；若以自殺死亡人數比較，自106年329人下降至108年290人(下降39人)，已連續3年持續下降，尤其108年下降人數及比率為六都最優，榮獲衛生福利部「108年地方衛生機關考評-心理及口腔健康業務表現績優獎」及中央「108年自殺防治成效」績優獎。

根據中央統計資料，109年1月至3月全國自殺死亡人數為795人，台南市為52人，約佔全國自殺死亡人數6.54%，為六都自殺死亡人數最低，平均每月因自殺死亡人數為17至18人，若以自行統計109年1至7月自殺死亡人數共計144人，相較108年中央同期統計166人減少幅度為13.3%。

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