快訊

港媒：林鄭月娥幼子由美國返港 稱「家有急事」

台南7日自殺人數多？ 其實當天輕生死亡是3人

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南市在8月7日竟傳出有11人自殺，網議論「台南市怎麼了？」，南市衛生局今天表示，當天自殺死亡是3人，被救回的為9人，有此念頭者為5人，這些數字與平均值相比，沒有特別高，而台南市近年在自殺防治上的成效有目共睹，去年並獲衛福部績優獎。

台南市衛生局表示，一般自殺意念並不算在統計數字裡，8月7日是略高於平均值。

而依據衛生福利部的統計資料分析，台南市106至108年標準化自殺死亡率逐年降低，每十萬人由12.9下降至11.5，以108年六都比較，僅次於台北市10.0；若以自殺死亡人數比較，自106年329人下降至108年290人(下降39人)，已連續3年持續下降，尤其108年下降人數及比率為六都最優，榮獲衛生福利部「108年地方衛生機關考評-心理及口腔健康業務表現績優獎」及中央「108年自殺防治成效」績優獎。

根據中央統計資料，109年1月至3月全國自殺死亡人數為795人，台南市為52人，約佔全國自殺死亡人數6.54%，為六都自殺死亡人數最低，平均每月因自殺死亡人數為17至18人，若以自行統計109年1至7月自殺死亡人數共計144人，相較108年中央同期統計166人減少幅度為13.3%。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

衛生局 衛福部

延伸閱讀

胞妹前腳剛離開朋友家 她後腳就攔車赴旗津落海身亡

珉娥再度割腕輕生 點名這三人將她逼死

沙卡里巴轉租亂象 南市清查中

女力崛起 美女性角逐聯邦眾議員人數創紀錄

相關新聞

疑精神不濟車輛翻落邊坡 大樹拖住車身獲救

柯姓男子今天下午駕駛休旅車載親友行經國道3號北上107公里（新竹茄苳至香山路段）時，疑精神不濟酭神，車輛先擦撞路邊護欄，...

北榮傳醫療暴力 醫事司認應積極讓無住院需求病患出院

台北榮總一名馬姓醫師今凌晨在臉書發文表示，有住院病人因為醫師不願開立所要求的藥物而試圖攻擊醫師，還砸破醫師室玻璃，一線醫...

這盆不一樣！愛犬樹葬茶花盆被偷 報警尋回

新北市民李小姐不捨愛犬離世，火化後樹葬在茶花盆栽擺放公司門口，日前卻被偷走，只好報警求助。新莊警分局福營派出所警員周子恩...

影／6人爬鼻頭角秘境古道3人不敢下山 消防人員急救援

新北市消防局今天上午近11時接獲報案，有5男1女共6人到瑞芳區鼻頭角秘境北部阿郎壹古道登山，3人受困在秘境上，另外3人在...

榮總病患要求打止痛藥 怒拿點滴架砸玻璃還對醫師咆哮

台北榮總呂姓住院病患，8月8日凌晨，要求醫師開止痛藥，情緒失控涉嫌咆哮住院醫師，還拿點滴架砸破醫師室玻璃，醫師嚇得躲進廁...

遊艇在龜山島牛奶海追逐衝撞海豚 船主遭函送否認惡意

宜蘭龜山島熱門賞鯨季，卻接連發生遊艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後即加速衝刺，蓄意驚嚇鯨豚的惡劣行為，引爆眾怒。全案經海巡署第一...

影／龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道 海巡戒護防衝突

龍洞漁民不滿潛水頻闖漁船航道潛水，嚴重影響漁船航安，今天上午發動19艘漁船，出港航行至和美國小前之潛水熱點表達訴求，海巡...

保時捷男遭追撞心臟病發亡 檢相驗「心因性猝死」結案

台中市張姓男子患有心臟疾病、有裝心臟支架，昨天下午張駕駛保時捷在市區遭人追撞後，隔1小時自撞安全島路樹，送醫身亡，但張在...

中山高南下3公里處火燒車 消防人員射水灌救駕駛脫困

基隆市消防局今天下午獲報，一輛汽車在中山高南下3.1公里處發生火燒車，消防人員趕至已冒出火煙，射水灌救，駕駛已脫困逃出，...

影／嘉義大樓大火 揮毛巾呼救婦人在陽台及時被救出

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天上午12時47分，傳出大火，濃煙竄天，10樓一名婦人因濃煙不斷往上竄，無法下樓，在陽台持...

影／嘉義大樓竄大火 民眾持毛巾揮舞呼救

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天中午12點47分，傳出大火，濃煙竄天，大樓更上層還有民眾無法下樓，持毛巾不斷揮舞呼救，消防局目...

影／龜山島惡劣遊艇狂追嚇鯨豚 不肖業者被海巡鎖定

最近正是宜蘭龜山島熱門的賞鯨季節，卻接連發生遊艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後即加速衝刺，蓄意驚嚇鯨豚害怕而躍高或潛入海裡，遊艇...

熱門新聞

怎麼撞的？女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

留書提及長輩過世、缺乏關愛 27歲女陳屍西門町租屋處

蘇震清等立委抗告失敗 高院認定「放出來可能串供」

石碇秘境蚯蚓坑傳溺水意外！2名男子無呼吸心跳

榮總病患要求打止痛藥 怒拿點滴架砸玻璃還對醫師咆哮

保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。