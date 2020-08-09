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影／龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道 海巡戒護防衝突

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

龍洞漁民不滿潛水頻闖漁船航道潛水，嚴重影響漁船航安，今天上午發動19艘漁船，出港航行至和美國小前之潛水熱點表達訴求，海巡到場勸離潛水客，並沿途戒護避免和潛水客發生衝突。

龍洞漁民今天上午集結19艘，部分船上掛有抗議白布條，9點多出港航行至和美國小前之潛水熱點表達訴求，結束海上陳抗活動返港後，漁民再前往東北角海岸國家風景區管理處抗議，過程平和。

海巡署北基巡防區指揮部指出，龍洞漁港漁民因不滿遊客從事潛水活動，影響漁船航行安全，到東北角海岸國家風景區管理處提出訴求，希望在該海域明確劃定航道及水域遊憩分界線，海巡署第二巡防區立即指揮北部分署第二岸巡隊、艦隊分署澳底海巡隊及偵防分署臺北查緝隊派員至現場戒護及蒐證。

第二岸巡隊表示，對於從事違規行為者，將進行調查查處。

交通部觀光局東北角管理處說明，指有關龍洞灣潛水活動與漁船航道重疊案，近期接獲漁民反映，有部分潛水活動業者，帶客進入中間漁船航道區，基於尊重漁政主管機關，已函請新北市府漁管處明確劃出龍洞灣漁港作業航行區域，但還沒有獲得回覆。

為推動行政院「向海致敬」政策及落實龍洞灣域內漁業航行、遊憩活動安全，有賴各方合作，仍需請漁政主管機關盡速將當地漁船航道區域明確指出，東北角管理處將在近期邀請相關單位再次召開會議。

龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝
龍洞19漁船至潛水熱點抗議闖航道，海巡戒護防衝突。記者游明煌／翻攝

海巡署 漁民

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