保時捷男遭追撞心臟病發亡 檢相驗「心因性猝死」結案

台中市張姓男子患有心臟疾病、有裝心臟支架，昨天下午張駕駛保時捷在市區遭人追撞後，隔1小時自撞安全島路樹，送醫身亡，但張在接受警詢時自述無受傷，全案今天由台中地檢署檢察官會同法醫、家屬相驗，釐清死因，檢察官以「心因性猝死」結案，家屬對死因沒有意見，檢方開出死亡證明後，遺體發還家屬辦理後事。

張姓男子患有心臟病，昨天下午駕駛保時捷行經西屯區時遭人追撞車尾，當時張向警方表明僅有車損，未料張結束警方訪談後，再度開車駛離現場不遠就撞上安全島路樹，疑因心臟病發，經送醫急救後不治，全案今由檢察官會同法醫、家屬相驗。

檢察官根據現場的車禍事故報告、涉案當事人的訪談紀錄，林新醫院的診斷報告，張姓男子的就醫紀錄等資料，以及法醫在現場相驗死者遺體的跡證，認定全案為「心因性的猝死」，與車禍無因果關係，家屬對死因沒有意見，遺體發還家屬辦理後事。

台中市張姓男子（49歲）患有心臟疾病，心臟有裝支架，昨天下午3時許，張駕駛保時捷跑車行經西屯區弘揚橋近環中路口，停等紅燈，遭後方蘇姓男子（24歲）疑未注意車前狀況，先撞上張的車尾後，張再撞上前方由李姓男子（48歲）的賓士休旅車，但三人都無酒駕，並向警方自述沒有因車禍受傷。