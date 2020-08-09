榮總病患要求打止痛藥 怒拿點滴架砸玻璃還對醫師咆哮

台北榮總呂姓住院病患，8月8日凌晨，要求醫師開止痛藥，情緒失控涉嫌咆哮住院醫師，還拿點滴架砸破醫師室玻璃，醫師嚇得躲進廁所，警方獲報後趕往現場，帶呂回派出所製作筆錄後，因呂的主治醫師判斷得留院觀察，全案依照毀損、違反醫療法函送法辦。

57歲呂男因腎臟疾病長期洗腎，近期又肺部疾病住院，8日凌晨身體不適、痛到睡不著，要求值班住院醫師能提高止痛藥劑量，但是醫師評估後認為不適當，不該增加止痛藥用量，呂涉嫌情緒激動咆哮醫師，甚至砸破醫院的玻璃。

腎臟科值班的馬姓醫師在臉書po文指稱，病患要求打止痛藥未果，拉扯醫師衣領、打破醫師室的玻璃，住院醫師嚇得躲進廁所，不願有正面衝突，經報案後，質疑警方沒有逮捕呂，未依照現行犯帶回偵辦，帶人到樓下抽菸。

北投分局偵查隊表示，派出所獲報到場後，呂沒有繼續咆哮、毀損等行為，並非現行犯，帶患者下樓抽菸，用意是離開現場、安撫情緒，後續病患及醫師回派出所製作筆錄後，呂的主治醫師判斷其病情，身體狀況不佳，有生命危險，得留院觀察。家屬部分則認為，父親要繼續住院，若有暴力行爲，應自行承擔責任。

警方經請示士林地檢署後，檢察官也尊重醫師的專業判斷，警方持續在醫院戒護，全案依照違反醫師法滋擾醫療機構秩序，及刑法毀損罪嫌函送士檢偵辦。北投分局表示，警方案發時隨即到場處理，並持續增派警力維護醫院周邊安全，呼籲民眾面對醫療疑義時，應尊重專業判斷，勿做出不理性行為，例如暴力恐嚇、毀損物品等行為，以免觸法遭送辦。

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