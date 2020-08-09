影／嘉義大樓大火 揮毛巾呼救婦人在陽台及時被救出

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天上午12時47分，傳出大火，濃煙竄天，10樓一名婦人因濃煙不斷往上竄，無法下樓，在陽台持毛巾揮舞呼救，消防局升起雲梯車，約半小時將火勢撲滅，並將吸入濃煙的婦人救出，所幸無生命危險，但消防局破門入6樓，發現現場無人，但堆滿資源回收物，初判是火勢延燒主因。

6樓起火的男住戶今天到台北不在家，但附近鄰居指出，他經常性在屋內堆滿雜物，堆到天花板高，多次向大樓保全反映都未果，還堆來走道和大門，引發火警不意外。