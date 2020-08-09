這盆不一樣！愛犬樹葬茶花盆被偷 報警尋回
新北市民李小姐不捨愛犬離世，火化後樹葬在茶花盆栽擺放公司門口，日前卻被偷走，只好報警求助。新莊警分局福營派出所警員周子恩連日調閱監視器，循線找到涉嫌偷花的老翁，尋回這盆特殊茶花，才讓李小姐放下心中大石。
據了解，李小姐飼養多年的長毛臘腸狗1年前過世，她將愛犬骨灰放進茶花盆栽，放在新莊區瓊林路附近的公司門口，日前卻被偷走，李小姐自行調閱監視器，發現是被1名老先生騎腳踏車載走，她在臉書地方性社團貼文數日仍無下文，最後選擇報警。
24歲警員周子恩受理報案，他說因為自己家裡也養狗，很能體會愛狗人士的心情，所以他連日調閱路口監視器，多次前往現場模擬、查看犯嫌可能行走的路線，最後過濾數十支監視器畫面終於鎖定64歲周姓老翁涉有重嫌。
老翁說他平時也很喜歡種植花草樹木，因為該公司門前很雜亂，他以為盆栽和周遭亂堆的廢棄物同樣等待被回收，覺得很可惜才會把茶花帶走，拿回家細心照料種植。但警方告誡他未經物主同意私自取走，行為違法，偵詢後將周姓老翁依竊盜罪嫌函送法辦。
李小姐終於找回具有紀念意義的盆栽，頻頻向警方致謝，並在臉書貼文感謝福營派出所協助，吸引上千名網友按讚。
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