快訊

菲疫情嚴峻 指揮中心：12日起菲國入境皆集中檢疫14天

新增1例境外移入病例 台女自菲律賓返國確診

這盆不一樣！愛犬樹葬茶花盆被偷 報警尋回

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市民李小姐不捨愛犬離世，火化後樹葬在茶花盆栽擺放公司門口，日前卻被偷走，只好報警求助。新莊警分局福營派出所警員周子恩連日調閱監視器，循線找到涉嫌偷花的老翁，尋回這盆特殊茶花，才讓李小姐放下心中大石。

據了解，李小姐飼養多年的長毛臘腸狗1年前過世，她將愛犬骨灰放進茶花盆栽，放在新莊區瓊林路附近的公司門口，日前卻被偷走，李小姐自行調閱監視器，發現是被1名老先生騎腳踏車載走，她在臉書地方性社團貼文數日仍無下文，最後選擇報警。

24歲警員周子恩受理報案，他說因為自己家裡也養狗，很能體會愛狗人士的心情，所以他連日調閱路口監視器，多次前往現場模擬、查看犯嫌可能行走的路線，最後過濾數十支監視器畫面終於鎖定64歲周姓老翁涉有重嫌。

老翁說他平時也很喜歡種植花草樹木，因為該公司門前很雜亂，他以為盆栽和周遭亂堆的廢棄物同樣等待被回收，覺得很可惜才會把茶花帶走，拿回家細心照料種植。但警方告誡他未經物主同意私自取走，行為違法，偵詢後將周姓老翁依竊盜罪嫌函送法辦。

李小姐終於找回具有紀念意義的盆栽，頻頻向警方致謝，並在臉書貼文感謝福營派出所協助，吸引上千名網友按讚。

警員周子恩因為自己家裡也養狗，很能體會愛狗人士的心情，終於協助尋回茶花盆栽。記者林昭彰／翻攝
警員周子恩因為自己家裡也養狗，很能體會愛狗人士的心情，終於協助尋回茶花盆栽。記者林昭彰／翻攝
周姓老翁涉嫌把茶花偷走。記者林昭彰／翻攝
周姓老翁涉嫌把茶花偷走。記者林昭彰／翻攝
李小姐感謝警方協助尋回茶花。記者林昭彰／翻攝
李小姐感謝警方協助尋回茶花。記者林昭彰／翻攝
李小姐在臉書地方性社團貼文數日仍無下文，最後選擇報警。記者林昭彰／翻攝
李小姐在臉書地方性社團貼文數日仍無下文，最後選擇報警。記者林昭彰／翻攝
李小姐的愛犬離世之後，骨灰樹葬放入茶花盆栽中。記者林昭彰／翻攝
李小姐的愛犬離世之後，骨灰樹葬放入茶花盆栽中。記者林昭彰／翻攝

老翁

延伸閱讀

注意！桃市3住戶花盆、輪胎積水生孑孓 最高可罰15K

基隆鬧區路霸多影響人車 警強力清占路棧板、花盆雜物

【生活的風景】王岫／腳踏車盆栽

中科院成毒農場？技術員宿舍內種大麻稱自用法院收押禁見

相關新聞

嘉義大樓竄大火 民眾持毛巾揮舞呼救

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天中午12點47分，傳出大火，濃煙竄天，大樓更上層還有民眾無法下樓，持毛巾不斷揮舞呼救，消防局目...

保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

昨天是父親節，民眾都規劃聚餐、出遊、車流量大，已婚的張姓男子昨天駕駛保時捷行經弘揚橋、環中路時，停等紅燈，未料後方由蘇姓...

影／19歲全裸男倒斃家門前 死前舉止異常影像曝光

今天清晨在新北市蘆洲區被發現全裸倒臥公寓樓梯間的男子，送醫急救後已宣告不治。經查這名19歲劉姓男子，是該幢公寓的住戶，事...

影／龜山島惡劣遊艇狂追嚇鯨豚 不肖業者被海巡鎖定

最近正是宜蘭龜山島熱門的賞鯨季節，卻接連發生遊艇尾隨賞鯨船，發現鯨豚後即加速衝刺，蓄意驚嚇鯨豚害怕而躍高或潛入海裡，遊艇...

怎麼撞的？女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

18歲陳姓女機車騎士今天上午行經嘉義市中山路與啟明路交叉口，與40歲李姓男子駕駛的公車發生碰撞，撞擊力道太大，陳女的雙腿...

胞妹前腳剛離開朋友家 她後腳就攔車赴旗津落海身亡

27歲的謝姓女子因長期抑鬱寡歡，今凌晨在外的謝趁胞妹先行返家後，攔下計程車前往高雄旗津沙灘，隨即走入海中輕生；救難人員經...

影／嘉義大樓大火 揮毛巾呼救婦人在陽台及時被救出

嘉義市德福街一處社區大樓6樓今天上午12時47分，傳出大火，濃煙竄天，10樓一名婦人因濃煙不斷往上竄，無法下樓，在陽台持...

影／6人爬鼻頭角秘境古道3人不敢下山 消防人員急救援

新北市消防局今天上午近11時接獲報案，有5男1女共6人到瑞芳區鼻頭角秘境北部阿郎壹古道登山，3人受困在秘境上，另外3人在...

這盆不一樣！愛犬樹葬茶花盆被偷 報警尋回

新北市民李小姐不捨愛犬離世，火化後樹葬在茶花盆栽擺放公司門口，日前卻被偷走，只好報警求助。新莊警分局福營派出所警員周子恩...

「北市刑大大隊長打電話給我！」 假檢警詐騙又來了

台北市中正一警分局博愛路派出所警員蔡宗翰、周芷妮，日前中午接獲合作金庫王姓襄理來電，一名中年女子打算提領現金新台幣96萬...

影／詐騙電話已被警示45次 婦人仍要匯款10萬警急阻

台中市第一警分局在5日上午接獲轄區銀行通報，楊姓婦人疑遭歹徒詐騙，欲匯款10萬元，警方獲報到場後，楊婦透露對方是認識十多...

保持捷男心臟支架被撞掉病發亡？ 心臟科醫師：低於2％

台中市張姓男子患有心臟疾病、有裝心臟支架，昨天下午張駕駛保時捷在市區遭人追撞後，隔1小時自撞安全島路樹，送醫身亡，但張在...

熱門新聞

怎麼撞的？女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

蘇震清等立委抗告失敗 高院認定「放出來可能串供」

留書提及長輩過世、缺乏關愛 27歲女陳屍西門町租屋處

第二次開庭改押趙正宇 北院：家中大量現金哪來的？

石碇秘境蚯蚓坑傳溺水意外！2名男子無呼吸心跳

保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。