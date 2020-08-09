男開車經基隆八堵路 為閃車撞掉路邊3塊鐵圍籬
一名男子今天上午10點多開車行經基隆市八堵路45巷口時，疑為了巷閃子出來的車，汽車突然失控暴衝撞向左側鐵製圍籬，把3大塊的鐵籬撞爛都扭曲變形，車頭撞毀嚴重，所幸駕駛沒有大礙。圍籬下方就是台鐵鐵道，目前圍籬卡在現場，警方先用警示錐警示，提醒駕駛行經時注意。
市警第三分局八堵派出所說，這起自撞車禍發生在上午10點多，因就在派出所正前方，員警聽到很大一聲的撞擊聲後查看，發現是一輛汽車自撞路邊鐵製圍籬，由於下方就是鐵軌，路邊有一整排圍籬，被撞爛3大塊。
駕駛向警方表示，為閃巷口出來的車，車子因此失控暴衝撞向圍籬，人沒有大礙。警方指出，男子的車頭撞爛，毀損相當嚴重，叫來拖吊車吊離。警方原以為鐵籬是台鐵所有，但查詢台鐵表示不屬於他們的，警方還在釐清是誰設置，進行後續處理。
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