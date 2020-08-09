影／19歲全裸男倒斃家門前 死前舉止異常影像曝光
今天清晨在新北市蘆洲區被發現全裸倒臥公寓樓梯間的男子，送醫急救後已宣告不治。經查這名19歲劉姓男子，是該幢公寓的住戶，事發之前便曾出現異常舉動，打赤膊光腳在街上踉蹌行走，警方懷疑他吸毒，但還需進一步調查釐清。
鄰居是在聽見重物墜地巨響之後，發現有人全裸倒臥公寓3、4層之間的樓梯，消防局獲報趕抵，男子已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。警方查出死者便是4樓住戶，他的上衣、褲子、內褲全脫在自家門口。
警方調閱監視器還發現，目前無業的劉姓男子，清晨5點多便光著腳在住家附近街道行走，清晨6點多又脫掉上衣，只穿1條短褲，光腳在巷口走動，步伐搖搖晃晃，甚至撞到路旁機車。之後就被鄰居發現倒臥住家公寓樓梯間。
據了解，劉男與母親、姊姊同住，今天他的媽媽出遠門，事發當時姊姊在家裡。由於劉男身上除了跌倒的擦挫傷，並沒有明顯外傷，警方懷疑他有服藥導致步伐不穩、精神恍惚，但還需進一步抽血化驗調查釐清。
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