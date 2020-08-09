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影／詐騙電話已被警示45次 婦人仍要匯款10萬警急阻

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第一警分局在5日上午接獲轄區銀行通報，楊姓婦人疑遭歹徒詐騙，欲匯款10萬元，警方獲報到場後，楊婦透露對方是認識十多年的友人，聲音也極像該名友人，所以借款不會有問題，但警方查出，楊婦所接的電話，已被通報為詐騙警示電話多達45次，經過警方不斷勸阻，並要求楊婦若要借款，約出面交，確認真是朋友後才借，楊婦才打消主意。

台中市第一警分局公益所在5日上午11時許，接獲區台灣大道中國信託銀行行員通報，楊姓婦人疑遭詐騙，警員高宏銓、葉建平、李建安到場了解。

楊姓婦人表示，4日收到手機通訊軟體LINE，一名綽號「快樂」的人，該女子自稱是她認識十多年的朋友，因為聲音跟她認識的朋友一樣，她沒有懷疑。

楊婦說，該名女子稱之前所用的帳號已沒有使用，目前用這個新帳號，聊天過程中，對方透露最近面臨人生卡關急需要一筆資金，請她電匯30萬應急，她回戶頭存款只能借10萬元，對方也說沒關係，因此她就到銀行匯款。

警方到場後調查，發現撥打給楊婦的電話，已被通報警示為詐騙電話45次，但楊婦仍不相信，警員在勸阻楊婦的過程中，歹徒又致電給楊婦，經警員接聽電話，要對方報出姓名、身分證字號後，歹徒急掛電話。

警員規勸楊婦，若真的是認識十多年的朋友間借款，最好是約出本人，確認是朋友而非素未謀面的陌生人後，才借錢，避免成為遭詐騙的受害者。

第一警分局呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話千萬別慌張，可先向派出所尋求協助，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，有疑慮可撥打110或165尋求專業諮詢，以免成為詐騙集團眼中的肥羊。

台中市楊姓婦人中詐騙集團話術，欲匯款10萬元給歹徒，警方到場勸阻。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓婦人中詐騙集團話術，欲匯款10萬元給歹徒，警方到場勸阻。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓婦人中詐騙集團話術，欲匯款10萬元給歹徒，警方到場勸阻。記者陳宏睿／翻攝
台中市楊姓婦人中詐騙集團話術，欲匯款10萬元給歹徒，警方到場勸阻。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 台中市 身分證

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