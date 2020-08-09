「北市刑大大隊長打電話給我！」 假檢警詐騙又來了

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聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

北市中正一警分局博愛路派出所警員蔡宗翰、周芷妮，日前中午接獲合作金庫王姓襄理來電，一名中年女子打算提領現金新台幣96萬元，疑似遭遇到詐騙集團，趕緊通知員警到場關懷提問。

蔡、周2員立即趕赴現場了解，這名蕭姓女子接到一名自稱台北市刑事警察大隊大隊長黃昭明（查並無此人）來電，聲稱女子因涉嫌一起汽車勒索案件，必須提領一筆錢繳交法院作為公證費用，女子信以為真，聽從歹徒指示到銀行要提領96萬元，並等候嫌犯的後續指示。

警方說，詐騙集團利用被害人擔心害怕會無端涉入刑事案件的人性弱點，以假檢警身分作為恐嚇要脅，進而以話術使被害人言聽計從，蕭女就是因為這樣，懼怕且內心緊張不安，因此前往合作金庫辦理提領手續，她將款項領出準備返家，被合作金庫襄理察覺異常，通報警方到場關懷。

蔡、周2員到場後，發現這是假檢警真詐財的慣用伎倆，先安撫蕭姓女子不要驚慌，並向她說明詐騙常用手法，如果警方真有案件需要協助調查，並不會僅以電話作口頭告知，更不會要求民眾提領現金等候消息，並上網搜尋多起類似案例，蕭姓女子頓時恍然大悟，驚覺遭受詐騙，趕緊將現金存回銀行，並感謝員警讓她守住了荷包、守住多年以來辛苦所存的積蓄！

警員正向被詐騙女子解釋詐騙手法。圖/記者廖炳棋翻攝
警員正向被詐騙女子解釋詐騙手法。圖/記者廖炳棋翻攝

詐騙集團 北市 警察

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