保持捷男心臟支架被撞掉病發亡？ 心臟科醫師：低於2％

台中市張姓男子患有心臟疾病、有裝心臟支架，昨天下午張駕駛保時捷在市區遭人追撞後，隔1小時自撞安全島路樹，送醫身亡，但張在接受警詢時自述無受傷，是否有可能因車禍衝擊力，導致心臟支架受影響而引發心臟病？亞大醫院心臟檢查室主任張育晟表示，根據研究，因胸部創傷造成心臟血管受傷而身亡的機率低於2％，如果車禍未造成明顯外傷，研判應與患者身體狀況有關。

亞大醫院心臟檢查室主任張育晟說，根據研究，因胸部創傷導致心臟、瓣膜破裂，或是心血管動脈剝離、心肌梗塞的造成死亡的機率，低於2％，且該創傷衝擊力道往往較大，會造成骨折或其他表淺構造受傷的程度。

張育晟說，一般來說，會發生心臟病發或心肌梗塞，尤其是已經有心血管疾病，接受過心導管氣球擴張或冠狀動脈支架置放的患者，還是與患者本身的生活作息，飲食習慣，有無注意三高（高血壓、血糖、血脂）風險控管，以及是否有抽菸、飲酒等不良習慣有相關。

台中市張姓男子患有心臟疾病，心臟有裝支架，昨天下午3時許，張駕駛保時捷跑車行經西屯區弘揚橋近環中路口，停等紅燈，遭後方蘇姓男子（24歲）疑未注意車前狀況，先撞上張的車尾後，張再撞上前方由李姓男子（48歲）的賓士休旅車，但三人都無酒駕，並向警方自述沒有因車禍受傷。