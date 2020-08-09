怎麼撞的？女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭
18歲陳姓女機車騎士今天上午行經嘉義市中山路與啟明路交叉口，與40歲李姓男子駕駛的公車發生碰撞，撞擊力道太大，陳女的雙腿完全卡入車頭的車牌處，機車也扭曲變形，卡在車頭內，消防局獲報後將她救出，所幸僅肢體擦傷，無生命危險，雙方駕駛都未酒駕，事故警方仍在釐清中。
警方調查，陳女當時是啟明路北向南，李男從啟明路南向北要左轉中山路時，雙方發生碰撞，當時號誌都為綠燈，李男看到陳女時已來不及煞車，當時車上還有四名乘客，但都未受傷。
消防局第二消防大隊東區分隊當時處理完火警勤務，獲報車禍後，前往救援，當時陳女表情相當痛苦，公車玻璃也破損，消防員先請公車司機熄火並拉手煞車，利用氣動式頂舉袋及電動油壓剪等相關救助器材，將該公車底盤撐起，順利將陳女救出。
陳女脫困後由救護人員於頸圈及長背板等急救處置下，並送往嘉義基督教醫院診治。市府消防局表示：在行經路口欲轉彎時，應提早打方向燈警示前後來車並減速慢行，以保護用路人安全。
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