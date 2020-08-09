怎麼撞的？ 女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

18歲陳姓女機車騎士今天上午行經嘉義市中山路與啟明路交叉口，與40歲李姓男子駕駛的公車發生碰撞，撞擊力道太大，陳女的雙腿完全卡入車頭的車牌處，機車也扭曲變形，卡在車頭內，消防局獲報後將她救出，所幸僅肢體擦傷，無生命危險，雙方駕駛都未酒駕，事故警方仍在釐清中。

警方調查，陳女當時是啟明路北向南，李男從啟明路南向北要左轉中山路時，雙方發生碰撞，當時號誌都為綠燈，李男看到陳女時已來不及煞車，當時車上還有四名乘客，但都未受傷。

消防局第二消防大隊東區分隊當時處理完火警勤務，獲報車禍後，前往救援，當時陳女表情相當痛苦，公車玻璃也破損，消防員先請公車司機熄火並拉手煞車，利用氣動式頂舉袋及電動油壓剪等相關救助器材，將該公車底盤撐起，順利將陳女救出。