胞妹前腳剛離開朋友家 她後腳就攔車赴旗津落海身亡

27歲的謝姓女子因長期抑鬱寡歡，今凌晨在外的謝趁胞妹先行返家後，攔下計程車前往高雄旗津沙灘，隨即走入海中輕生；救難人員經過近1小時搜救，終在距岸邊30公尺處找到謝，無奈將她送醫後仍急救無效身亡。

據了解，在壽險公司擔任營業員的謝女，她今凌晨時與胞妹在朋友家聊天，因天色過晚謝的胞妹先行返家，後謝在回家時，叫計程車將她載往旗津附近的海岸邊，不久後就傳出落水消息。

海巡署第五岸巡隊、高市警消今天清晨5點50分左右，接獲民眾報案，在旗津風車公園沙灘水域附近，發現有民眾好像在游泳卻游不回來，引起同在附近晨泳民眾注意。

海巡署第五岸巡隊連同高雄市消防局旗津分隊、鼓山警分局中洲派出所趕往現場，在水域附近搜尋近1小時，終於在近7點時，於岸邊30公尺處的海面找到謝女，雖然救難人員立即將她搶救上岸轉送醫急救，但到院後仍急救無效死亡。

至於謝女死因，因她未留下遺書，後續由鼓山警分局中洲派出所員警通知謝女的母親到所製作筆錄，以釐清案情。

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