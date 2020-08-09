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找前女友復合竟撞見別的男人在房間 少年臉綠烙人砸車

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市鶯歌區一名17歲的林姓少年日前與女友分手，今凌晨前往住處欲挽回感情，不料一進門竟發現16歲的黃姓少年與前女友及2名女性友人待在屋內，頓時醋勁大發，雙方產生激烈口角，並各自找來友人助陣，清晨5時許在中正一路某便利商店前相遇，林姓少年一夥人持棍棒猛砸黃姓少年及友人機車後揚長而去，目前警方已鎖定犯嫌查緝中。

據了解，林姓少年與黃姓少年在住屋爭吵後各自離去，並找來友人壯聲勢，黃姓少年與7名友人會合後，將機車停在附近便利商店前聊天，不料林姓少年一行人突然開著4輛汽車經過，一下車便拿著棍棒猛砸，眾人嚇得躲進便利商店尋求庇護，隨後砸車的惡少也揚長而去。

警方指出，獲報後立刻啟動快打部隊，到場後砸車犯嫌已離去，涉案人數約5人，砸損機車七輛，現場未有人員受傷，目前已鎖定涉案車輛，將盡速通知到案說明，進一步釐清案情。

林姓少年一行人砸車後，開著4台車揚長而去。記者吳亮賢／翻攝
林姓少年一行人砸車後，開著4台車揚長而去。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝
黃姓少年及友人機車遭砸。記者吳亮賢／翻攝

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