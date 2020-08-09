影／台中開車有縫就鑽 擦撞貨車逃逸吃罰單

台中市東區張姓男子在7月底將貨車停放在東區旱溪西路，未料卻遭人擦撞，貨車的前防撞桿遭撞歪，張男報警處理，警方透過監視器查出是謝姓男子涉案，發現謝開車行經該處時，沒有依規定排隊等候紅燈，反而是硬擠前方車輛右側的空間，但因空間不足，才擦撞張的貨車，謝到案後，辯稱「以為只有碰到後照鏡」，全案將依違反道交條例告發，今函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在7月26日12時許獲報，張姓男子（48歲）將貨車停在東區旱溪西路一段，準備取車送貨時，突然發現貨車前車頭防撞桿歪斜，疑似遭人碰撞，因肇事者沒有留下任何聯絡資訊，只好求助警方，希望能找出肇事者求償。

警方調閱監視器發現，查出是謝姓男子（65歲）涉案，該路段為單線雙向車道，當時前方已有車輛停等紅燈，謝開車行經該處時，欲上前「並駕齊驅」，硬是從該車及張貨車中間的車縫強行穿越，因左右距離沒有計算好，右側車身直接擦撞張貨車，造成防撞桿歪斜，謝沒有下車查看，待號誌變換後，即揚長而去。

謝姓男子辯稱，當時他行經事故地點，以為自己只有碰到對方的後照鏡，因此才沒有下車處理，經警方告知後，才知道不只擦過後照鏡。