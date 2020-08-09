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切入鯨豚群違反野保法 等著被約談和收高額罰金

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

海委會海洋保育署表示，近日在宜蘭龜山島周邊海域，連續兩起快艇朝向鯨豚群衝撞的事件，已涉嫌違反野保法騷擾鯨豚，可能導致1年以下徒刑或併科30萬元罰金。宜蘭縣政府已受理民眾檢舉影片，會同海巡署積極蒐證調查及偵辦，今天將約詢相關業者。海保署也提供個案分析協助偵查，加強宣導鯨豚保育。

海保署長黃向文強調，海保署今年已與九艘賞鯨船合作，要求落實友善賞鯨項目以及遊客教育宣導。落實切勿包圍、衝撞切入、餵食、穿越拆散鯨豚群，並強調對海上鯨豚，應保持一定距離等措施。只要造成鯨豚個體或族群行為改變，就表示鯨豚已受到人為的干擾及衝擊。

針對此次宜蘭烏石港海域發生快艇直接向鯨豚群衝撞行為，包含追逐、企圖靠近迫使動物行為改變或可能引起任何動物傷害的行為，依照目前國外的標準，都已達到騷擾的程度。黃向文表示，所有鯨豚都屬保育類動物，如果蓄意對保育類動物騷擾，依據野生動物保育法第42條，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上、30萬元以下罰金。

海保署從去年起，就已經和檢調單位協調，將針對騷擾野生動物型態舉辦討論平台，以確保毋枉毋縱。以今年屏東發生多起騷擾保育類海龜的案件為例，經民眾向在地縣市政府保育主管單位檢舉，由海巡偵辦，並依法函送地檢署後，最終獲判處拘役或易科罰金。

海保署呼籲，如果民眾在海上發現有疑似違法行為發生，可協助拍下影片向在地縣市政府海洋保育主管單位、海洋保育署或撥打海巡118專線，提供蒐證的影片檢舉。

宜蘭縣政府提供之民眾檢舉影片截圖。
宜蘭縣政府提供之民眾檢舉影片截圖。

鯨豚 海巡署 賞鯨

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