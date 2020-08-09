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新北警強力執法 抓到無照駕駛連坐罰車主

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市政府將今年7、8月訂為機車安全月，新北市警局交通大隊配合政策並結合暑期保護青少年的青春專案，除加強取締交通違規和噪音車輛，也針對無照駕駛祭出扣車的強力執法作為。未來，不僅青少年無照駕駛有相關罰則，提供車輛的車主也有同樣罰則。

交通大隊分析，新北市2019年交通事故多與機車有關，占所有交通事故90.27%，其中青少年族群也高達32.97%。

警方表示，針對青少年無照駕駛情形，員警除依照道路交通管理處罰條例規定第21條開罰外，也依同一條例的第5項對車主開罰。簡而言之，如果青少年開罰6000元，車主也會被罰6000元，青少年罰1萬2000元、車主就罰1萬2000元，而且都得接受交通安全講習課程。

警方指出，新北市今年7月取締機車重大違規4萬831件，其中取締無照駕駛1164件，扣車528件、溯源舉發146件。經過一個月的努力，機車族死傷人數3633名，比6月減少355名，下降了9%，與去年同期下降1.7%的數據相比，成果相當不錯。

新北市樹林區先前發生青少年無照駕駛撞上員警意外，造成警員腦死器捐。對此，警方感到相當不捨，呼籲駕駛人看見警示燈或聽見警報器時，務必做避讓動作，以確保雙方安全。

新北警方也呼籲，騎乘機車務必遵守各項交通規則，青少年暑假出遊也應選擇適當交通工具，切勿以身試法，無照駕駛罰錢及代保管車輛事小，千萬別拿生命安全開玩笑，也希望家長多加注意孩子假期出遊動向，不因一時新鮮好玩而造成永遠的遺憾。

新北警方加強取締無照駕駛，除了針對行為人，也扣車對車主開罰。圖/警方提供
新北警方加強取締無照駕駛，除了針對行為人，也扣車對車主開罰。圖/警方提供
新北警方加強取締無照駕駛，除了針對行為人，也扣車對車主開罰。圖/警方提供
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車主 事故

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