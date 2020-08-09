新北警強力執法 抓到無照駕駛連坐罰車主

新北市政府將今年7、8月訂為機車安全月，新北市警局交通大隊配合政策並結合暑期保護青少年的青春專案，除加強取締交通違規和噪音車輛，也針對無照駕駛祭出扣車的強力執法作為。未來，不僅青少年無照駕駛有相關罰則，提供車輛的車主也有同樣罰則。

交通大隊分析，新北市2019年交通事故多與機車有關，占所有交通事故90.27%，其中青少年族群也高達32.97%。

警方表示，針對青少年無照駕駛情形，員警除依照道路交通管理處罰條例規定第21條開罰外，也依同一條例的第5項對車主開罰。簡而言之，如果青少年開罰6000元，車主也會被罰6000元，青少年罰1萬2000元、車主就罰1萬2000元，而且都得接受交通安全講習課程。

警方指出，新北市今年7月取締機車重大違規4萬831件，其中取締無照駕駛1164件，扣車528件、溯源舉發146件。經過一個月的努力，機車族死傷人數3633名，比6月減少355名，下降了9%，與去年同期下降1.7%的數據相比，成果相當不錯。

新北市樹林區先前發生青少年無照駕駛撞上員警意外，造成警員腦死器捐。對此，警方感到相當不捨，呼籲駕駛人看見警示燈或聽見警報器時，務必做避讓動作，以確保雙方安全。