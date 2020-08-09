影／基隆客運闖紅燈被拍下 網友：枉顧乘客和行人安全

有網友昨天開車經過新北市瑞芳區桀魚坑路時，在一處路口等紅燈時，突然發現對向有一輛基隆客運公車急駛通過，完全沒有因紅燈停下，過程全部行車記錄器拍下，網友把影片貼網，指「基隆客運枉顧乘客行人安全大喇喇闖紅燈」。警方表示，可開單告發。基隆客運表示，將查明懲處。

有網友在臉書社群「瑞芳大小事」貼出一段影片，指控基隆客運枉顧乘客行人安全大喇喇闖紅燈，畫面顯示路口是紅燈，但對向有一輛基隆客運闖紅燈急駛通過，完全沒有停等，貼文一出，引發很多網友討論。

網友紛留言，「習以為常，而且還會超速，逼車」、「司機睡著了嗎，還是沒看到紅燈」、「可以跟監理站檢舉看看，有日期時間應該可以查到駕駛」、「如果剛好一個行人過馬路，不是一句沒注意到就算了，行車本就該注意路況的，不是僥倖心態行車，尤其是公車」、「車上乘客不會嚇到嗎」。

瑞芳警分局大寮派出所長張勝忠表示，根據影片很明顯有闖紅燈，警方去電基隆客運瑞芳站，提醒加強駕駛守法觀念，勿貪圖一時之便而違反交通規則，影響用路人權益。民眾可向警方、監理單位提供影片檢舉，查證屬實都會據以開單告發闖紅燈行為。