保時捷男心臟裝支架 被追撞隔1小時後失控撞路樹亡

昨天是父親節，民眾都規劃聚餐、出遊、車流量大，已婚的張姓男子昨天駕駛保時捷行經弘揚橋、環中路時，停等紅燈，未料後方由蘇姓男子駕駛的馬自達轎車，疑未注意車前狀況，撞上張的跑車後，張再撞上前方由李姓男子駕駛的賓士車，三人都未受傷，警方到場製作車禍訪談筆錄，歷時約1個小時，張再上車駛離，未料不久後就衝撞環中路旁的路樹，經送醫後在昨晚宣告不治，初步調查張有心臟疾病，是否與車禍有因果關係，將待檢方相驗釐清。

據查，張姓男子（49歲）是上班族，妻子是教師，昨天下午3時許，張駕駛保時捷跑車行經西屯區弘揚橋近環中路口，停等紅燈，遭後方蘇姓男子（24歲）疑未注意車前狀況，先撞上張的車尾後，張再撞上前方由李姓男子（48歲）的賓士休旅車，但三人都無明顯外傷。

警方獲報到場調查，三人都無酒精濃度，三人也都自述僅有車損，沒有受傷，警方在現場製作訪談筆錄，案發約1個小時後，三人駛離，未料張駛離後，疑似突然心臟病發，自撞環中路安全島上的路樹，經送醫急救後，在昨天晚間6時許宣告不治。