妻子罹癌他摔斷手經濟困頓 廚師求助警轉介善心團體

台中市第一警分局警員林志營過去都協助弱勢族群，轉介善心團體，獲得媒體廣泛報導，他4日值班時，又遇到一名彭姓男子到警備隊求助，詢問才知，彭是廚師，妻子罹癌手術後，他是唯一經濟來源，但不慎摔斷手，需要休息三個月，因有3名子女需要撫養，經濟陷入困頓，才透過里長找到林，林得知後轉介區公所、神岡區通天宮等公立、民間團體，初步已募集3萬元，協助彭度過難關。

台中市第一警分局警備隊警員林志營4日值班時，彭姓男子（49歲）到警備隊求助，彭自稱住在東區，是名廚師，從小是孤兒，與妻子育有3名子女，經濟雖不富裕但一家和樂，但彭妻在6月底因罹患子宮頸癌需開刀，完成切除手術後身體虛弱無法外出工作，彭成唯一經濟支柱。

彭一家人已被區公所列為低收入戶，但每年除了三節發放1500元及子女學雜費減免外，就沒有其他補助，一家生活本已相當艱困，但彭在7月11日又不慎在浴室摔斷手，導致右手肱骨粉碎性骨折，緊急入院接受骨折鋼釘板接合復位手術，術後醫囑需休養3個月不能工作，家中經濟頓失椅柱。

彭姓男子表示，夫妻接連罹病手術開刀、又家境清寒無親友協助，在求助無門之際只能前往戶籍地柳川里里長蔡翠碧服務處求助，在里長轉介之下，鼓起勇氣主動向警備隊向警員林志營求助。