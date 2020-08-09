小六生心疼阿爸送的新鞋遭竊 南警新手爸迅速破案

「我爸爸買給我的新鞋被偷了！」昨天父親節，台南市林姓國小6年級學童下午4點多由父親陪同到市警三分局長安派出所報案，承辦員警詢問得知林父辛苦工作，存錢買新鞋送給兒子鼓勵他勤奮向學，沒想到剛買回家沒多久就被偷，警方調閱監視錄影畫面，在1個小時後逮捕顏姓竊嫌，並追回遭竊新鞋。

林姓市民和12歲兒子昨天下午4點多，到長安派出所報案稱價值約1000元新鞋，置於安南區住處前遭竊，當時林童異常悲傷，經承辦員警詢問，得知林父胼手胝足辛苦儲蓄購買新鞋，送給兒子鼓勵他勤奮向學，林童歡喜之際，打算開學後穿著它開開心心去上學，卻沒想到被竊賊偷走。

承辦警員邱韋豪剛歷經初為人父的喜悅，見林童心情沮喪，心有所感，積極調閱周遭監視器，不久即鎖定犯嫌位置，下午5點多許與警員邱文彪逮捕顏姓嫌犯（60歲）到案，並成功追回遭竊布鞋，顏供稱，他從事資源回收工作，經過林家前看到這雙鞋子他可以穿，順手牽羊。警詢後依竊盜罪嫌法辦。