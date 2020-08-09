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MLB／黃暐傑二度遭遊騎兵釋出 旅美台將剩三人

小六生心疼阿爸送的新鞋遭竊 南警新手爸迅速破案

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

「我爸爸買給我的新鞋被偷了！」昨天父親節，台南市林姓國小6年級學童下午4點多由父親陪同到市警三分局長安派出所報案，承辦員警詢問得知林父辛苦工作，存錢買新鞋送給兒子鼓勵他勤奮向學，沒想到剛買回家沒多久就被偷，警方調閱監視錄影畫面，在1個小時後逮捕顏姓竊嫌，並追回遭竊新鞋。

林姓市民和12歲兒子昨天下午4點多，到長安派出所報案稱價值約1000元新鞋，置於安南區住處前遭竊，當時林童異常悲傷，經承辦員警詢問，得知林父胼手胝足辛苦儲蓄購買新鞋，送給兒子鼓勵他勤奮向學，林童歡喜之際，打算開學後穿著它開開心心去上學，卻沒想到被竊賊偷走。

承辦警員邱韋豪剛歷經初為人父的喜悅，見林童心情沮喪，心有所感，積極調閱周遭監視器，不久即鎖定犯嫌位置，下午5點多許與警員邱文彪逮捕顏姓嫌犯（60歲）到案，並成功追回遭竊布鞋，顏供稱，他從事資源回收工作，經過林家前看到這雙鞋子他可以穿，順手牽羊。警詢後依竊盜罪嫌法辦。

林姓父子對警方於1小時內將竊嫌緝獲，追回遭竊布鞋，深感驚訝及感謝，林童看到鞋子重回懷抱，瞬間破涕為笑，林父的愁容也瞬間轉為笑容，再三感謝警方的協助。警員邱韋豪看到林姓父子開心的模樣，謙虛地表示自己只是盡工作職責而已，也鼓勵林童要體恤爸爸辛苦工作，珍惜這雙布鞋。

顏姓男子涉嫌偷走林姓男童鞋子，被警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
顏姓男子涉嫌偷走林姓男童鞋子，被警方依竊盜罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓學童的新鞋被偷，南警在1小時內破案，追回失竊鞋子。記者黃宣翰／翻攝
林姓學童的新鞋被偷，南警在1小時內破案，追回失竊鞋子。記者黃宣翰／翻攝
林姓市民（右）在父親節買給兒子新鞋被偷，員警在1小時內迅速破案找回被偷新鞋。記者黃宣翰／翻攝
林姓市民（右）在父親節買給兒子新鞋被偷，員警在1小時內迅速破案找回被偷新鞋。記者黃宣翰／翻攝

父親節 竊盜

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