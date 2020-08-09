影／難忘父親節 清水女警到派出所向副所長父親獻花

難忘的父親節，昨天是父親節，許多警消人員無法回家過節，目前任職台中清水警分局大秀派出所的女警吳芓瑩，父親正是同分局清水派出所的副所長吳志猛，吳芓瑩特別在父親節這天到清水派出所給父親驚喜，準備了象徵傳遞幸福的「花椰菜花束」獻給父親，祝福父親可以身體健康、天天開心。

吳芓瑩表示，她從小看著父親為了維護地方治安而與家人聚少離多，如今長大自己也跟隨父親的腳步從警，才真正體會到警察的辛苦，更感念父親對家庭全心全意地付出，副所長吳志猛感動，也勉勵女兒要勤奮踏實，持續為守護地方治安而努力。

清水派出所長黃晧展訂製警察爸爸造型的蛋糕，並私下邀請了幾位同仁的眷屬帶著小孩一同來派出所體驗警察爸爸的工作日常，最後大家一起切蛋糕、向辛苦的爸爸們獻上祝福，過一個溫馨又難忘的佳節氣氛。