酒駕 害兩家人過悲傷父親節

南投草屯鎮公所民政課長林烱欽七日籌辦父親節活動，未料遭盧姓男子酒駕撞擊死亡。 圖／翻攝林炯欽臉書

又是酒駕惹的禍！南投縣近日接連發生酒駕車禍，造成兩歲女童和草屯鎮公所民政課長林炯欽傷重死亡，兩個家庭天倫夢碎，度過最哀傷的父親節。

南投縣草屯鎮公所民政課長林炯欽前天辦完父親節表揚活動，晚上和草屯鎮民代表陳家財一起去吃宵夜，凌晨一點多，陳家財騎車載林炯欽回家，行經草屯鎮碧山路時，沒想到遭酒駕的盧姓男子開車撞擊，陳家財和林炯欽當場被撞飛，盧男加速逃離現場。林炯欽傷重不治；陳家財也重傷。

肇事的盧男四十分鐘後，在家人陪伴下回到現場，酒測值達零點五六，被依公共危險等罪送辦。不過，醫院抽血檢驗發現，陳家財酒測也超標，肇事原因與責任警方釐清中。

埔里鎮大坪頂產業道路七日下午小貨車撞死二歲女童，貨車司機酒駕釀禍。 圖／讀者提供

另外，本月七日下午有名張姓男子（四十六歲）酒後駕駛小貨車，行經埔里鎮大坪頂百香果產區產業道路時，偏離車道撞上二歲女童並拖行，導致女童重傷送醫不治。

警方調查，女童當時跟家人到果園採收百香果，由阿公帶著她在果園餵雞，小貨車行經產業道路時，女童剛好走出果園遭撞上。

警方對張男酒測值為零點一五，詢後依公共危險、過失致死罪移送南投地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康