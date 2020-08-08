蘭嶼綠島1夜3起後送 黑鷹直升機頻救援

蘭嶼、綠島暗夜不平靜，分別發生溺水、疾病等3起後送任務，空勤總隊黑鷹直升機今晚不停穿梭台東與太平洋上空。

駐守台東豐年機場的內政部空中勤務總隊第三大隊第三隊今天下午4時許接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指蘭嶼一名59歲謝姓男子因溺水，經蘭嶼鄉衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台就醫。

黑鷹直升機立即前往蘭嶼，晚上6時許將病患後送到台東，交由救護人員轉送至台東馬偕紀念醫院實施後續治療。

接著又接獲綠島一名75歲詹姓婦女疑似吸入性肺炎，經綠島鄉衛生所診斷評估後，申請空中醫療後送返台就醫。

黑鷹直升機再度起飛，晚上7時順利將病患後送到台東豐年機場，交由救護人員轉送至台東馬偕醫院。

正當完成任務之際，又接獲綠島有一名88歲婦女因病痛急需後送，黑鷹直升機於晚上8時40分再度起飛前往綠島。今晚黑鷹直升機接續執行蘭嶼、綠島3起空轉後送任務。