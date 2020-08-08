留書提及長輩過世、缺乏關愛 27歲女陳屍西門町租屋處

27歲陳姓女子今晚6時許被發現陳屍位於西門町商圈的租屋處，她在浴室內燒炭輕生死亡多時，現場留下數包藥物及數張紙條，內容提及她因家中長輩過世抑鬱寡歡，又因家庭變故自己像個外人得不到關愛，才決定輕生，警方目前已介入調查中。

警方調查，陳女在台北市萬華區西寧南路上一棟大樓租屋，因多日未出門引起房東注意，今天下午上門找人卻未獲回應，遂請警消人員協助破門，發現陳女時，她已明顯死亡。

警消發現，陳女全身僵硬倒臥在浴室內，無明顯外傷，一旁還有尚未燃燒完的木炭，初步研判是燒炭輕生，另在陳女房內尋獲數包藥物及數張紙條，內容除了感謝親朋好友照顧，也提及奶奶過世後，她情緒大受影響，加上家庭發生變故，導致她自覺「像個外人、缺乏關愛」，抑鬱之下決定辭世。

警方介入調查後，已循線聯繫陳女母親到警局協助釐清案情，但陳母獲悉後崩潰痛哭，仍無法製作筆錄，僅提到陳女近期因情緒不穩，曾就醫治療，需長期服用藥物，未料發生憾事。

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