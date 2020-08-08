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影／弗氏海豚魂斷後龍海灘 今送台中科博館查死因

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理，昨晚先運至嘉義大學，今天實施儀器掃描判定傷勢後，再運至台中國立自然科學博物館解剖，以釐清死因。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，白沙屯安檢所昨天下午4點50分左右接獲民眾通報，半天寮北側沙灘發現死亡鯨豚，白沙屯安檢所、龍港巡邏站都派員趕至現場處理，並通報中華鯨豚協會。

死亡鯨豚經測量長約250公分、寬約40公分，初步檢視外觀，背鰭及尾鰭有傷痕，經協會人員判定品種為較常出現於台灣東部海域的雄性弗氏海豚，晚間先運至嘉義大學，今天上午實施儀器掃描、判定傷勢，隨後又運至台中國立自然科學博物館解剖釐清死因。

海巡署呼籲，民眾如有遇到鯨豚擱淺狀況，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間前往搶救。

一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供
一隻弗氏海豚昨天傍晚被民眾發現陳屍在苗栗縣後龍鎮半天寮北側海灘，海巡人員趕往處理。圖／海巡署中部分署第三岸巡隊提供

海巡署 鯨豚

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