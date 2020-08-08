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影／新北兩男下水救友人反溺水 兩人送醫宣告不治

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市19歲蔡姓、鄭姓、孫姓男子及孫男14歲女友莊女四人，今天結伴分乘兩輛機車從新莊區騎到石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境，因蔡男不慎溺水，鄭及孫男下水救人，但僅鄭男回到岸邊，蔡及孫男被附近民眾及消防人員救起時，均無呼吸心跳，救護人員持續CPR並送往北市萬醫院急救，晚上8時許二人仍宣告不治。

新北市消防局及新店警方今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生溺水意外，3男1女共4人前往戲水，疑似不會游泳的蔡男因堅持下去戲水不慎溺水，鄭及孫男見狀下水救人，莊女心急在旁拚命大聲呼救。

附近民眾聞聲也協助救人，但蔡及孫男被救起時，已無呼吸心跳，僅鄭男自行游回岸邊，消防救護人員獲報趕抵時，眾人正在幫溺水的二人進行心肺復甦術，救護人員接手同時將二人緊急送往北市萬芳醫院急救中，家屬接獲警方通知，都已趕到醫院，但經搶救仍宣告不治。

據了解，前往戲水孫男及莊女為男女朋友，鄭及蔡男為孫男朋友，今天下午從新莊區分騎兩輛機車前往石碇區蚯蚓坑淢水，疑似溪水冰涼，加上蔡男不會游泳仍要下水玩才會發生意外，但確實意外發生原因，仍有待警方進一步調查釐清，警方將於明天報請台北地檢署檢察官相驗。

新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，該處設有禁止跳水告示牌。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，該處設有禁止跳水告示牌。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，新北消防局動員大批人力下水搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，新北消防局動員大批人力下水搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，新北消防局動員大批人力下水搶救。記者王長鼎／翻攝
新北市消防局今天晚上6時許獲報，石碇區蚯蚓坑一處溪邊秘境發生兩名男子溺水意外，新北消防局動員大批人力下水搶救。記者王長鼎／翻攝

溺水 檢察官

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