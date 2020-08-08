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故宮南院無人機表演發生墜機意外 無人受傷

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導

故宮南部院區2020年暑假推出的「嬉遊南院-仲夏夜星幻」演出，今天晚上7點30分出動400架無人機與舞者在水面上互動展演，結果發生8架無人機墜落事件，其中7架掉入湖內，工作人員趕緊脫掉鞋子下水搶救，觀眾一開始還以為是在製造效果，之後才得知是真的「墜機」，幸未影響到演出。

故宮博物院南部院區於暑假8月1日及8日在至善湖上搭設水上舞台，於晚上7點30分推出「嬉遊南院-仲夏夜星幻」演出，是國內結合文化藝術與無人機科技的跨界表演，首創400架無人機與舞者互動在水面上的精彩展演，1日展演前曾下大雨，未發生墜機意外，今晚未下雨卻傳出墜機意外。

國立故宮博物院與行政院科技會報辦公室攜手支持台灣希望創新團隊，邀請知名藝術家、服裝設計師共同打造水上舞台大秀，並展現國人自製研發無人機軟硬體技術。

由400台無人機結合特技及現代舞，演出故宮南院吉祥物神猴哈奴曼，為了守護故宮國寶翠玉白菜，與魔王羅波那展開神魔大戰的故事，是台灣首次大型無人機群飛結合舞者互動、影像科技及表演藝術的高難度製作。

故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供
故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供
故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供
故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供
故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供
故宮南院無人機表演發生墜機意外。圖／讀者提供

故宮南院

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