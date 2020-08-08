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「不可能禁微信」 律師稱違反美國2項憲法權利

詐團自稱「刑大大隊長」行騙 警及時攔阻保住婦人96萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

64歲蕭姓婦人日前接獲不明來電，稱蕭婦涉及一起勒索案件，須繳交96萬元作為法院公證費，蕭婦信以為真，至住家附近銀行取款，行員見其提領大筆款項，立刻通報轄區警方到場處理，經員警說明，蕭婦才驚覺受騙，差點沒保住近百萬財物。

警方調查，蕭婦7月29日接獲詐騙集團電話，對方自稱是台北市警局刑警大隊大隊長黃昭明，指蕭婦涉嫌一起汽車勒索案件，須繳付96萬元作為法院公證費，否則將被法辦。

蕭婦信以為真，當天下午1時就趕赴住家附近的銀行，準備依指示提領96萬元，行員見其提領大筆款項，疑似遭受詐騙，立刻報警處理。轄區中正一分局博愛路派出所警員蔡宗翰、周芷妮獲報到場，向蕭婦說明刑大大隊長並非對方所說的黃昭明，她是遭遇典型的「假檢警」詐騙，詐團假扮檢警人員，利用民眾無端涉入刑案的驚恐心態行騙，欠萬不要受騙上當。

蕭婦聽聞後驚覺受騙，差點將近百萬元財物交出。警方呼籲，檢警單位不會以電話通知或指示民眾辦理任何金融提領及轉帳，切勿受騙上當，接獲不明來電應提高警覺冷靜查詢，向165反詐騙電話查證，以保安全。

中正一分局博愛路派出所警員蔡宗翰（右）、周芷妮（左）。記者李隆揆／翻攝
中正一分局博愛路派出所警員蔡宗翰（右）、周芷妮（左）。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 北市

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