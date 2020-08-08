24歲男欲輕生...剛被父親攔下又舉刀 警速奪刀避險

24歲男子近期情緒不穩、有輕生念頭，日前更跨坐在住家9樓陽台，被父親攔下，警方接獲民眾報案後介入，未料孔男再次持美工刀試圖自殘，所幸員警機警奪刀，將其強制送醫，才未發生憾事。

警方表示，台北市文山一分局木新派出所8月5日上午11時許接獲民眾報案，指稱一名男子情緒激動，有輕生念頭，正跨坐在大樓9樓陽台上，險象環生，便立刻派遣警員姜一元、陳柏瑄趕赴現場處理。

2員到場後，請男子父親溫情喊話，順利將其攔下、勸進屋內，並撥打諮商電話排解情緒問題；原本以為狀況解除，沒想到男子又趁隙拿出一把美工刀，試圖持刀自殘。

陳員在男子房門外守候時，發現男子手上有自殘痕跡，驚覺情況有異，遂伺機上前將美工刀搶走，並配合救護人員將男子強制送醫，才避免憾事發生。

警方呼籲，自殺不能解決問題，民眾若有相關問題可求助生命線專線：1995或專業心理輔導人員。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )