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男子為情所困意圖尋短 新店警從鬼門關前救回一命
新北市警方昨天獲報，許姓男子因為情所困獨自駕車外出，家人憂心發生意外急忙報案求助，警方依行動電話定位，迅速找到在車內燒炭的許男，即時救回寶貴一命，讓家屬感謝不已。
新店警分局石嘈派出所昨天下午5時許獲報，所長陳宏然與警員日亞恩經聯繫確認22歲許男行動電話最新定位，在北宜公路55.8K左轉往3號竪井附近約500公尺，發現許男所駕駛車輛，員警上前查看，發現許男已躺在駕駛座上，且車內已點燃炭火。
所長陳宏然猛敲車窗，確認許男還清醒，將車門打開後把炭火拿出車外水溝邊熄滅，與員警日亞恩將許男子帶返派出所，並通知許父將兒子及車輛帶回，讓焦急不已的家屬感謝萬分。
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