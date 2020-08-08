草屯凌晨死亡車禍 機車騎士和乘客也有酒精反應

南投縣草屯鎮碧山路今天凌晨1時發生轎車和機車車禍，機車騎士和乘客一死一傷。轎車駕駛盧姓男子肇事逃逸，到案後酒測值0.56，機車騎士草屯鎮民代表陳家財送醫後經抽血檢驗，酒精濃度也超標，乘客草屯鎮公所民政課長林炯欽也有酒精反應，雙方都是酒後駕車惹禍。

27歲盧姓男子今天1時駕駛轎車行經草屯鎮碧山路，在一處巷口撞上由陳家財騎乘的機車，重大的撞擊，導致陳家財和後座林炯欽被撞飛，肇事轎車加速逃離現場。

附近居民連忙報警，也有護理師經過，立刻幫忙林炯欽CPR（心肺復甦術），林炯欽送佑民醫院搶救後傷重不治。陳家財傷勢嚴重轉送中國醫藥大學附設醫院治療。盧姓男子事後才在家人陪伴下回到現場，酒測值達0.56。